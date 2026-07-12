Salta: suspenden el Pase Libre Estudiantil en el transporte de pasajeros durante las vacaciones de invierno

SAETA informó que por el receso escolar de invierno, el Pase Libre Estudiantil quedará suspendido durante las vacaciones. La medida se hará efectiva a partir de mañana lunes 13 de julio y el beneficio no estará habilitado para estudiantes de todos los niveles educativos. El Pase Libre Estudiantil volverá a estar vigente a partir del lunes 27 de julio, con el reinicio de las actividades correspondientes al ciclo lectivo 2026.

Boleto gratuito para estudiantes del interior

De igual forma la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) desde este lunes 13 de julio y hasta el viernes 24 de julio los estudiantes de todos los niveles, del interior de la Provincia, no podrán hacer uso del boleto gratuito. Una vez concluido el receso, los estudiantes podrán volver a hacer uso de la gratuidad.

Asimismo, la AMT informó a las empresas interurbanas en la provincia y urbanas de Orán y Tartagal que no estará habilitado el sistema para la gratuidad de los alumnos durante dicho receso.

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