Adolescente buscada en Jujuy fue encontrada en San Juan, viajaba en un ómnibus junto a un joven

Ayer, gendarmes del Escuadrón 66 "San Juan" llevaron a cabo un procedimiento en el puesto de control de ruta destacado sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional Nº 141, a la altura del Paraje Vallecito, donde detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que tenia como destino Tunuyán (Mendoza).

La acción operativa fue el resultado de un exhaustivo análisis criminal desarrollado de manera conjunta en la Mesa de Análisis de la Región X, coordinado entre la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan", la Unidad de Inteligencia Criminal "Mendoza", la Unidad de Investigaciones, Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "San Juan", la Unidad de Investigaciones, Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza", el Escuadrón 64 "Mendoza" y el Escuadrón 28 "Tunuyán".

Mediante estas tareas de coordinación, se determinó el itinerario, horarios y el dominio del transporte de pasajeros de un tour de compras en el que viajaba una menor de 17 años que se encontraba desaparecida desde el día viernes en San Salvador de Jujuy, sobre quien pesaba una alerta roja emitida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC).

Al arribar el rodado al dispositivo de control cerrojo implementado por los uniformados, se procedió a la inspección física y documentológica de los pasajeros, logrando la identificación positiva de la menor buscada y de un joven de 19 años de edad que la acompañaba con destino final programado hacia la localidad mendocina de Tunuyán.

Inmediatamente, los gendarmes resguardaron a la joven y entablaron comunicación urgente con las autoridades policiales de la provincia de Jujuy y con la Sede Fiscal interviniente a los fines de tramitar las medidas de protección correspondientes de forma perentoria.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy, orientó el traslado inmediato de la menor al hospital de Caucete para someterla al correspondiente control médico y asistencial.

Asimismo, el personal de la Fuerza dispuso la intervención de los profesionales de Sanidad de la Unidad (psicóloga y asistente social) para brindar las tareas de contención y asistencia profesional obligatorias.

Luego, los uniformados hicieron entrega de la adolescente bajo acta de estilo al personal de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan para permanecer bajo su guarda institucional hasta su restitución familiar, disponiéndose que el joven mayor de edad continúe en libertad supeditado a los registros del caso.

GNA

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