Salta: las escuelas podrán transmitir los partidos de la Selección en el Mundial 2026 sin suspender las clases

La cartera educativa provincial autorizó a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades a transmitir y visualizar dentro de los establecimientos el acto inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los partidos en los que participe la Selección Argentina.

Cada unidad educativa establecerá la organización basándose en las características de sus instalaciones. Además se deberá asegurar la continuidad de las clases, del servicio alimentario escolar y de las actividades complementarias previstas en cada establecimiento.

Desde Educación se impulsa que el mundial sea abordado como un recurso pedagógico transversal, favoreciendo la articulación de contenidos de distintas áreas del conocimiento como Geografía, Historia, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Matemática, Lenguas Extranjeras, Arte y Educación para la Salud, entre otras.

La medida busca acompañar uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia internacional, reconociendo el interés que genera entre niños, adolescentes y jóvenes, y transformando esta experiencia colectiva en una oportunidad de aprendizaje y participación para toda la comunidad educativa.

Sec. Prensa Salta

*imagen ilustrativa

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