Seis de cada diez estudiantes abandonan la universidad en el primer año: una ONG busca revertir esa tendencia

Junior Achievement, la ONG que inspira y prepara a los jóvenes para su futuro, llevó a cabo una nueva edición de SOCIOS en Salta, el programa educativo que combina orientación vocacional, habilidades para el mundo del trabajo y brinda a los jóvenes la posibilidad concreta de conocer el día a día de las profesiones que desean ejercer en el futuro.

Elegir qué estudiar y proyectar un camino profesional continúa siendo uno de los grandes desafíos para los jóvenes. En Argentina, sólo 3 de cada 10 estudiantes universitarios finaliza su carrera en tiempo y forma, mientras que el 60% abandona durante el primer año (Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 2021). En este contexto, experiencias como SOCIOS resultan claves para fortalecer la toma de decisiones y acercar a los estudiantes a una elección vocacional más informada.

El cierre de la jornada tuvo lugar en el auditorio principal de OSDE, en la capital salteña, donde se entregaron certificados a los jóvenes participantes y se compartieron palabras de agradecimiento y emoción por parte de autoridades, aliados y voluntarios.

“Esta jornada no podría haber sido posible sin el compromiso y la entrega de tantas personas que creen en el poder transformador de la educación. Profesionales, voluntarios y miembros del Consejo abrieron sus agendas y corazones para acompañar a los jóvenes en esta experiencia”, expresó María José Carrizo, directora ejecutiva de Junior Achievement en NOA.

Las áreas de mayor interés entre los participantes fueron las ciencias biológicas, químicas y de la salud; las ciencias fisicomatemáticas e ingenierías; y las ciencias sociales. Entre las carreras más elegidas se destacaron medicina, psicología, veterinaria, abogacía, arquitectura e ingeniería química, reflejando la diversidad de intereses y vocaciones presentes entre los jóvenes salteños.

“Durante el programa aprendí a conocerme a mí misma, mis intereses y fortalezas y cómo en un futuro las puedo usar en un ambiente laboral. En Eramine tuve una muy buena experiencia, aprendí desde una mirada más cercana cómo se trabaja dentro de una empresa. Con esta experiencia confirmé mi deseo de estudiar Trabajo Social.” afirmó Rosario Flores Toro, estudiante del Colegio de Jesús, quien aspira a estudiar Trabajo Social al finalizar el secundario.

Desde Eramet Eramine, empresa impulsora del programa en el NOA, también se compartió una mirada inspiradora sobre la jornada. Andrea Vitori, Superintendente de Responsabilidad Social Corporativa en la empresa, señaló: “Desde Eramine, queremos agradecer la oportunidad de ser parte del programa Socios de Junior Achievement Argentina. Para nosotros, es un orgullo acompañar por cuarto año consecutivo este tipo de iniciativas que generan un impacto positivo en todos los que participamos. Hoy nos llevamos una gran alegría. Poder compartir nuestra experiencia laboral, acercar el mundo del trabajo a los jóvenes y, sobre todo, motivarlos a creer en sus capacidades, es una de las experiencias más enriquecedoras que tenemos como equipo.”

Este programa fue posible en el NOA gracias al apoyo de Eramet Eramine y a OSDE, que ofició como coanfitrión del evento de cierre. Además, más de 30 empresas y alrededor de 80 profesionales abrieron sus puertas para recibir y acompañar a los estudiantes, acercándolos a experiencias reales que les permiten imaginar y construir con mayor confianza su proyecto de vida.

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