Cuarta edición de cursos virtuales sobre alfabetización para docentes de niveles inicial y primario

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano anuncia la apertura de inscripciones para la cuarta edición de cursos destinados a fortalecer la formación docente en enseñanza de la lectura y la escritura. La propuesta surge de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Formación Docente y la Unidad de Alfabetización, y está dirigida a docentes de nivel inicial, primario y formación docente.

La inscripción estará abierta hasta el 24 de mayo y cada docente podrá anotarse en hasta 3 cursos como máximo. Para conocer la oferta, los especialistas y las temáticas de esta propuesta formativa, puede consultarse en https://red.infd.edu.ar/cursos-plan-nacional-de-alfabetizacion/

Para inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://postitulos.conectarigualdad.edu.ar/inscripcion

Todos los cursos serán autoasistidos. Esto permitirá que cada participante pueda avanzar a su propio ritmo. Las clases se publicarán de manera semanal y estarán disponibles en la plataforma las 24 horas. Cada clase incluirá una breve autoevaluación para reforzar los conceptos aprendidos.

Al finalizar el curso, los participantes deberán completar una autoevaluación final integral. Al final de la cursada, se otorgará un certificado de participación. El puntaje y reconocimiento oficial serán asignados según las normativas de cada jurisdicción.

*imagen ilustrativa

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