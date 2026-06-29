“Estudiá Salta”: el primer encuentro que reunirá toda la oferta educativa provincial y para descubrir qué estudiar

El gobernador salteño Gustavo Sáenz anunció la realización de la primera edición de “Estudiá Salta”, un espacio que reunirá por primera vez toda la oferta educativa de formación profesional, capacitación laboral y desarrollo tecnológico disponible en el territorio provincial.

El evento que se realizará el próximo 4 de julio entre las 16 y 19 hs, en el Paseo Güemes, la ex Palúdica y la Usina Cultural en la capital salteña.

Esta nueva modalidad de difusión de la oferta académica permitirá acercar información actualizada sobre carreras, cursos, trayectos formativos y oportunidades de capacitación, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y quienes buscan proyectar su futuro a través de la educación y la formación.

La propuesta concentrará en un mismo espacio la oferta educativa, de formación profesional, capacitación laboral y desarrollo tecnológico de la provincia del Ministerio de Educación y Cultura, Upateco, de gobiernos municipales, universidades, centros de formación profesional y organizaciones vinculadas a la innovación y la tecnología.

Desde el Ministerio de Educación y Cultura se presentará la Educación Técnico Profesional de la provincia, integrada por escuelas técnicas, centros de formación profesional, institutos de educación superior y las siete Aulas Talleres Móviles que recorren el territorio acercando capacitación a miles de salteños. Uno de los principales ejes de la muestra será la innovación tecnológica. Habrá demostraciones de robótica, programación, automatización, competencias de Sumo Robot y exhibiciones de proyectos desarrollados por estudiantes de toda la provincia.

La UPATecO difundirá su propuesta de carreras que se dictan en las sedes ubicadas en diferentes puntos de la provincia, además de sus cursos y trayectos de formación. También presentará nuevas propuestas para el segundo semestre, entre ellas cursos vinculados a la inteligencia artificial, capacitaciones presenciales en oficios que se desarrollarán en los CIC de la ciudad y una agenda de cursos tecnológicos para las vacaciones de invierno, orientada a chicos y adolescentes, con actividades de robótica, programación y manejo de drones.

También participarán organismos vinculados a la Economía del Conocimiento, mostrando las oportunidades que ofrecen sectores como el software, los servicios tecnológicos, la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas profesiones asociadas a la innovación.

Plataforma de formación y empleo

Como parte de esta propuesta, el Gobierno de Salta presentará oficialmente la primera etapa de la plataforma Formación y Empleo. La plataforma facilitará el acceso a cursos, trayectos formativos y propuestas de capacitación mediante un único registro, permitiendo que cada usuario construya su recorrido de aprendizaje desde cualquier punto del territorio provincial. Concebida como un proyecto de evolución progresiva, incorporará en etapas posteriores nuevas funcionalidades orientadas al desarrollo profesional y la vinculación con oportunidades de empleo, consolidando un ecosistema integral de formación para los salteños.

Oferta de la Municipalidad de Salta

La Municipalidad aportará su experiencia en capacitación para el trabajo a través de la Escuela de Emprendedores, la Fábrica Municipal, la Escuela de Mecánica, la Escuela de Barbería y Peluquería y diversos programas de formación laboral.

Además, la Oficina de Empleo brindará asesoramiento para la elaboración de currículums, orientación ocupacional y simulaciones de entrevistas laborales, acercando herramientas concretas para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

Sec. Prensa Salta

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