La UNSa y minera Eramine crean becas para estudiantes destacados en situación de vulnerabilidad socioeconómica

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la empresa Eramine Sudamérica S.A. suscribieron una adenda al convenio específico del Programa de Becas que mantienen ambas instituciones. El acuerdo fue firmado por la apoderada de Eramine Sudamérica S.A., Lucrecia Ovejero Sola, y la vicerrectora de la UNSa, Dra. María Rita Martearena, y permitirá incorporar 20 nuevas becas destinadas a estudiantes de la sede central que se encuentran en la etapa final de sus carreras.

La incorporación de estas nuevas becas modifica el convenio específico aprobado mediante la Resolución Rectoral Nº 576/2026, por el cual originalmente se otorgaron 38 becas. Con esta adenda, ambas instituciones fortalecen el programa de apoyo económico destinado a estudiantes con desempeño académico destacado y que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Las 20 nuevas becas, que se otorgarán por única vez, estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes que cursen el último año de las distintas carreras de la sede central de la UNSa. El beneficio tendrá una duración de 10 meses, desde marzo hasta diciembre de 2026.

Para acceder al programa, los postulantes deberán ser alumnos regulares de la Universidad Nacional de Salta, encontrarse cursando el último año de su carrera, tener aprobadas las materias de los años anteriores y acreditar un promedio igual o superior a 7,5.

Además, deberán demostrar una situación socioeconómica que justifique el otorgamiento de la beca, contemplándose criterios como la falta de empleo o empleo precario en el grupo familiar, la existencia de personas con discapacidad u otras personas a cargo dentro del núcleo familiar, o provenir del interior de la provincia y afrontar los costos adicionales que implica residir en la ciudad de Salta para continuar sus estudios.

Asimismo, la Universidad Nacional de Salta y Eramine Sudamérica S.A. establecerán un cronograma conjunto para la apertura y el cierre de la convocatoria, el cual será difundido a través de los canales oficiales de ambas instituciones, con el objetivo de garantizar una amplia difusión del programa y asegurar que todos los estudiantes que reúnan los requisitos puedan acceder al proceso de postulación en igualdad de condiciones.

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