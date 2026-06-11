Salta: lanzan programas de formación gratuitas, con puntaje para docentes de primaria y secundaria

Junior Achievement junto al Gobierno de Salta, firmaron un acuerdo para impulsar dos programas educativos innovadores en la provincia.

Impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta iniciativa busca fortalecer las oportunidades educativas de estudiantes y docentes de la provincia a través de propuestas innovadoras vinculadas a la educación financiera y la orientación vocacional. Se prevé la participación de 270 docentes, quienes implementarán los programas en sus aulas, alcanzando a más de 6.000 estudiantes salteños.

“Estas propuestas buscan acompañar a los docentes con recursos concretos para trabajar en el aula habilidades y conocimientos fundamentales para el desarrollo de los estudiantes, tanto en la gestión de sus finanzas personales como en la construcción de sus proyectos de vida”, expresó María José Carrizo, directora ejecutiva de Junior Achievement NOA.

Se realizarán encuentros virtuales informativos para que los docentes conozcan en profundidad los objetivos, la modalidad y los requisitos de cada propuesta.

Jueves 11 de junio a las 18 h | Reunión informativa sobre Puentes: https://bit.ly/43QvE9m

Viernes 12 de junio a las 10 h | Reunión informativa sobre Enseñar finanzas: https://bit.ly/4e0VSea

Enseñar finanzas

Esta propuesta está destinada a docentes de séptimo grado de nivel primario y tiene como objetivo incorporar recursos para profundizar en el aula conceptos y habilidades vinculados con la planificación y administración del dinero.

La capacitación es 100% online, gratuita y autogestionada. Tiene una duración de 12 horas distribuidas en cuatro semanas y se complementa con la implementación del programa Domino mis cuentas junto a los estudiantes. Esta experiencia educativa, de cinco horas de duración, promueve aprendizajes financieros esenciales para el futuro de los jóvenes.

Destinatarios: docentes de séptimo grado de nivel primario.

Modalidad: 100% online, gratuita y autogestionada.

Duración: 12 horas en cuatro semanas.

Inscripciones abiertas hasta: 14 de agosto a través de https://n9.cl/uappe

Reunión informativa: el viernes 12/6 a las 10 h a través de Zoom https://bit.ly/4e0VSea

Puentes

Dirigida a docentes del último ciclo de nivel secundario, esta propuesta brinda herramientas para trabajar en el aula el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades socioemocionales, aspectos clave para la construcción de proyectos educativos y laborales de los jóvenes.

La formación es 100% online, gratuita y autogestionada. Tiene una dedicación estimada de 10 horas distribuidas en cuatro semanas y se completa con la implementación del programa Planifico mi futuro junto a los estudiantes. Esta experiencia, de ocho horas de duración, promueve aprendizajes fundamentales para impulsar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Destinatarios: docentes del último ciclo de nivel secundario.

Modalidad: 100% online, gratuita y autogestionada.

Duración: 10 horas en cuatro semanas.

Inscripciones abiertas hasta: 3 de julio a través de https://n9.cl/uappe

Reunión informativa: el jueves 11/6 a las 18 h a través de Zoom https://bit.ly/4e0VSea

Acerca de Junior Achievement:

Junior Achievement es una de las ONG en el bienestar social del mundo. A través del aprendizaje práctico en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, inspira y prepara a los jóvenes para que sean protagonistas de su futuro.

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