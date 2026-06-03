La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) lanzó paro de 48hs y exige paritarias

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizó el lunes pasado un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país, en el que se analizó la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario que comenzaron hoy.

En ese marco, el Plenario resolvió:

Realizar 48 horas de protesta los días miércoles 3 y jueves 4 de junio , con paros, movilizaciones, clases públicas y distintas actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.

, con paros, movilizaciones, clases públicas y distintas actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país. Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente convocatoria a paritarias, para avanzar en la recomposición salarial que permita recuperar el 52,1% de poder adquisitivo que las y los docentes universitarios perdieron desde la asunción del Gobierno de Javier Milei.

que las y los docentes universitarios perdieron desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. Participar de las distintas movilizaciones y acciones que se realicen, a lo largo del país, el miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos.

Ratificar la importancia de continuar luchando en unidad junto a todos los sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional: trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo, compañeros y compañeras de los movimientos sociales, jubilados y jubiladas, personal de salud, personas con discapacidad y todos aquellos que ven vulnerados sus derechos.

Mientras se desarrolla la nueva medida de fuerza, el Gobierno nacional busca avanzar en una salida al conflicto universitario que se mantiene desde octubre de 2025, cuando decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso e inició una estrategia judicial para frenar su implementación.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) adhiere a las jornadas del plan de lucha.

*imagen ilustrativa

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