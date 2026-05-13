Minera Eramine fortalece su alianza con la UNSa y amplía la cantidad de becas para universitarios

La empresa minera Eramet Eramine y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) firmaron hoy la renovación del convenio de otorgamiento de becas universitarias, fortaleciendo su alianza estratégica y sumando 20 nuevas becas que permitirán ampliar el alcance del programa y beneficiar a más jóvenes salteños, en el marco del programa corporativo Beyond, orientado a promover el acceso a la educación superior y la formación de talento local.

El acto de firma se realizó en la sede del Rectorado de la UNSa y contó con la participación de la Vicerrectora Dra. María Rita Martearena, la responsable de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales Dra. Nilsa María Sarmiento Barbieriy y con el Lic. Luis Portelli del área de Bienestar Universitario. Por parte de Eramet Eramine asistieron Débora Migoni, Directora de Recursos Humanos; Belén Marty, Head de Comunicaciones y Asuntos Corporativos; y Andrea Vítori, Superintendente de Responsabilidad Social Corporativa.

Para el ciclo 2025, el programa alcanza un total de 38 becas, de las cuales 20 corresponden a nuevas incorporaciones, permitiendo extender el beneficio a más estudiantes de la provincia. Estas nuevas becas incluyen 5 cupos para la Tecnicatura Universitaria Industrial Electromecánica con sede en San Antonio de los Cobres y 15 becas abiertas a otras carreras de la casa de estudios. A su vez, se renuevan 18 prórrogas destinadas a estudiantes avanzados de Ingeniería (6 de Ingeniería Industrial, 6 de Ingeniería Química y 6 de Ingeniería Electromecánica).

Durante los últimos años, la compañía consolidó su rol como actor activo en el fortalecimiento del ecosistema educativo local. En 2024 y 2025 se dio continuidad al programa de becas desarrollado junto a Fundación Anpuy, destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, así como al programa específico de becas para estudiantes de Ingeniería de la UNSa.

Los resultados evidencian un crecimiento sostenido del programa. En 2024, se otorgaron 10 becas universitarias, con una participación femenina del 50 % y un incremento del 150 % respecto del año anterior. En 2025, el número de becarios ascendió a 18 estudiantes de carreras de Ingeniería, manteniendo la equidad de género y alcanzando un 80 % de aumento interanual.

Tras la firma del convenio, la UNSa dará inicio al proceso de convocatoria y postulación. Podrán presentarse estudiantes de carreras con sede en Salta y San Antonio de los Cobres que se encuentren cursando al menos el segundo año, cuenten con todas las materias de años anteriores aprobadas, posean un promedio superior a 7,5 y acrediten su contexto socioeconómico, además de presentar una nota o video de presentación. La selección final de los becarios estará a cargo de un comité interáreas de Eramet Eramine.

fuente: TrokaSalta

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