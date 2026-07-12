River vs. Aldosivi en Salta: comienza la venta de entradas, cuanto cuestan y donde comprarlas
12/07/2026 - Actualizado: 11/07/2026
Hoy domingo 12 de julio inicia la venta de entradas para el partido de fútbol entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata a disputarse por la Copa Argentina éste viernes 17 de julio en el estadio Padre Martearena de la capital salteña.
Venta de entradas web para la parcialidad de River:
- Domingo 12 de julio desde las 16, a través de www.deportick.com
Canje:
- Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boletería Sur del estadio (sobre Avenida Tavella).
- Viernes 17 de julio de 10 a 16 hs, en Boletería Sur del estadio (sobre Avenida Tavella).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de River:
- Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boleteria Norte del estadio(sobre Avenida Fernández Molinas).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de Aldosivi:
- Jueves 16 de julio de 11 a 18 hs, en Tienda Oficial del club (Olavarría 2967, Buenos Aires).
No se venderán entradas en el estadio el día del partido.
Precios:
- Menores Popular (hasta 11 años): $45000.
- Popular: $55000.
- Platea Preferencial (River): $75000.
- Platea Techada (River): $95000.
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un Posnet.
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