River vs. Aldosivi en Salta: comienza la venta de entradas, cuanto cuestan y donde comprarlas

12/07/2026 - Actualizado: 11/07/2026

Hoy domingo 12 de julio inicia la venta de entradas para el partido de fútbol entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata a disputarse por la Copa Argentina éste viernes 17 de julio en el estadio Padre Martearena de la capital salteña.

Venta de entradas web para la parcialidad de River:

Canje:

  • Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boletería Sur del estadio (sobre Avenida Tavella).
  • Viernes 17 de julio de 10 a 16 hs, en Boletería Sur del estadio (sobre Avenida Tavella).

Venta de entradas presencial para la parcialidad de River:

  • Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boleteria Norte del estadio(sobre Avenida Fernández Molinas).

Venta de entradas presencial para la parcialidad de Aldosivi:

  • Jueves 16 de julio de 11 a 18 hs, en Tienda Oficial del club (Olavarría 2967, Buenos Aires).

No se venderán entradas en el estadio el día del partido.

Precios:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $45000.
  • Popular: $55000.
  • Platea Preferencial (River): $75000.
  • Platea Techada (River): $95000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un Posnet.

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