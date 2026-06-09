¿Perdiste o se dañó tu equipaje?, conocé tus derechos al viajar en colectivo de larga distancia

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Salta brindó recomendaciones para que los pasajeros conozcan cómo actuar frente al extravío o deterioro del equipaje en viajes de larga distancia y recordó las obligaciones que deben cumplir las empresas de transporte.

Desde el organismo recordaron que este tipo de situaciones se encuentran contempladas por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y por la Resolución 47/95 de la Secretaría de Transporte de la Nación, normativa que establece cómo deben responder las empresas de transporte frente a reclamos por pérdida o deterioro del equipaje despachado.

En ese sentido, se explicó que los consumidores cuentan con un plazo de 24 horas desde la finalización del viaje para efectuar el reclamo correspondiente ante la empresa de transporte.

Para ello, es fundamental conservar el pasaje y el ticket de equipaje, documentos que servirán como respaldo al momento de iniciar el trámite. Luego, el pasajero debe dirigirse a la boletería o agencia de la empresa, informar el daño o extravío y completar el formulario correspondiente, dejando constancia formal del reclamo realizado.

Además, se recomienda no entregar la documentación original hasta obtener una respuesta o solución por parte de la empresa.

Según la normativa vigente, las empresas tienen un plazo de cinco días para responder al reclamo efectuado por el pasajero.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Maria Pia Saravia, señaló que “muchos pasajeros desconocen que tienen derecho a reclamar y a recibir una indemnización cuando las empresas no restituyen el equipaje en las condiciones correspondientes. Por eso es fundamental conservar la documentación y realizar el reclamo dentro de los plazos establecidos”.

Asimismo, se recordó que, en casos de pérdida total del equipaje, la indemnización prevista legalmente puede alcanzar actualmente hasta un millón noventa y dos mil pesos, dependiendo de cada situación particular.

Desde el organismo provincial remarcaron que conocer estos derechos y actuar rápidamente permite a los consumidores contar con mayores herramientas para exigir respuestas y soluciones frente a incumplimientos por parte de las empresas de transporte.

Defensa del Consumidor recordó que atiende al público de lunes a viernes de 8 a 14 horas en calle España 1350 de la ciudad de Salta, donde los consumidores pueden realizar consultas y recibir asesoramiento. Asimismo, las denuncias pueden registrarse durante las 24 horas a través de la plataforma virtual oficial: consumidorsalta.gob.ar

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