Pagos de la ANSES para hoy miércoles

Hoy miércoles 22 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. Asimismo, inicia el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 8 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 8.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

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