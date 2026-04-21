Amenazas en las escuelas: ya son seis los estudiantes detenidos en toda la provincia

En el marco de diversas investigaciones por el delito de Intimidación Pública en establecimientos educativos de la provincia, la Policía de Salta concretó durante la última semana la detención de seis estudiantes. Las más recientes se llevaron a cabo ayer en el Colegio 5037 de Las Lajitas.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas por autoridades escolares, lo que derivó en intervenciones de Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados correspondientes.

Los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet de la ciudad de Salta. Asimismo, en el marco de hechos de similares características, otros 11 alumnos fueron demorados e identificados en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.

Como parte de las medidas dispuestas por las Fiscalías intervinientes, se realizaron requisas domiciliarias y se procedió al secuestro de teléfonos celulares en los casos donde hubo detenciones e imputaciones.

Las investigaciones continúan en curso bajo la órbita de la Justicia provincial.

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