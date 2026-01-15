Salta Basket cayó en los segundos finales y el sábado buscará volver al triunfo en el Delmi

Volvió la acción de La Liga Argentina de Básquetbol a la Provincia, volvieron Los Infernales al Estadio Delmi para el disfrute de los amantes de la naranja y el deporte profesional. El elenco local asumió el duro compromiso frente a Estudiantes de Tucumán, choque que se definió en los segundos finales y quedó para la visita por la mínima, 85-84, tras una bomba de tres de Hampton. El sábado, Salta volverá a jugar en el Delmi, desde las 21, recibiendo a Hindú de Córdoba.

El regreso al parquet del polideportivo, después de las festividades de fin de año, para los dirigidos por Ricardo De Cecco no fue el mejor. Demasiadas dudas hicieron que la ofensiva sea imprecisa, con tres pérdidas consecutivas en los primeros minutos de la noche, mientras que del otro lado los conducidos por Fabrizio Espósito no dudaron en hacerse con el liderazgo del marcador.

En el local hizo su debut Tyrus Buckner, el interno de 2,02 metros de altura. El norteamericano empieza a sumar minutos en Los Infernales en un terreno de mucha intensidad y lucha como la zona pintada.

Durísimo choque para Los Infernales que no pudo eludir el intercambio del doble a doble en el penúltimo período y el partido tuvo un final incierto, para el infarto.

A falta de un minuto para el final del partido Salta ganaba por un doble (82-80). El local llegó a esa instancia sin hacer su mejor partido, las bombas de tres de Botta, Abdala, Hunter y Binda hicieron que a falta de 40 segundos estuvieran arriba (siempre por un doble).

Sin embargo, un yerro involuntario sumado a un triplazo de Hampton, dejó con vida a La Cebra y en esos escasos segundos fue justamente el extranjero quien metió un triple desde los 6,75 metros para dejar a su equipo arriba por uno y comenzar a abrir la euforia en el puñado de hinchas tucumanos que acompañaron a Estudiantes. Gira positiva para La Cebra con dos triunfos en tres partidos en la ruta.

Salta Basket tendrá la chance de reponerse este sábado cuando reciba a Hindú de Córdoba, desde las 21 en el Delmi. Será el segundo partido de una serie de cinco como local.

