Luego de tres días, encuentran el cuerpo sin vida de un adolescente que salió a pescar

Este jueves, personal de la Policía de Tucumán encontró el cuerpo sin vida de Sebastián Cisneros, un adolescente de 15 años que había desaparecido mientras pescaba hace tres días. Desde el momento de la denuncia, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que involucró a fuerzas de tierra, agua y aire.

El hallazgo se produjo durante un sobrevuelo realizado por Brigadistas Forestales de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Tras divisar el cuerpo, se dio aviso inmediato a los equipos que trabajaban en tierra y a la División Policía Lacustre.

Los efectivos lograron acceder al lugar y rescatar los restos del joven del río, en un procedimiento que contó con la intervención de personal especializado.

Desde el primer día participaron del operativo la Policía de Tucumán, con sus diferentes direcciones de respuesta, los Bomberos Voluntarios de Bella Vista, la Dirección Provincial de Aeronáutica, Defensa Civil y familiares del adolescente, quienes acompañaron de cerca las tareas de búsqueda.

Más sobre: Policial.



