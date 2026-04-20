De Jujuy a Chubut: encuentran más de 18 kilos de cocaína ocultos en el baño de un ómnibus y en los bolsos de mano de dos pasajeras

Durante la madrugada de hoy, gendarmes de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” del Escuadrón 45 “Salta” inspeccionaron un primer ómnibus, que circulaba desde San Salvador de Jujuy con destino final ciudad de Esquel (Chubut), cuando se encontraban emplazados sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34, a la altura del kilómetro 1.545.

Tras el registro del rodado, los gendarmes encontraron en el tacho de basura del baño dos paquetes que contenían 2 kilos 144 gramos de cocaína, los cuales no lograron identificar a los propietarios del estupefaciente.

Cinco horas más tarde, el personal de la misma Unidad detuvo la marcha de otro transporte de pasajeros, que viajaba con el mismo recorrido, y requisaron la bodega del colectivo.

Como resultado del registro, los funcionarios hallaron 16 kilos 545 gramos de cocaína (distribuidos en 17 ladrillos) dentro de dos bolsos de manos, que les pertenecían a dos mujeres mayores de edad.

Intervino en estos hechos, la Fiscalía Federal de Salta que orientó la incautación de los 18 kilos 689 gramos del estupefaciente y la detención de las involucradas.

GN

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