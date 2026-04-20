A prisión por estafar con comprobantes de transferencias falsas

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado que concluyó con la condena a un año de prisión de ejecución efectiva para Enrique Sebastián Rodríguez, acusado de cometer estafas mediante el uso de comprobantes de transferencias falsas.

Con el acuerdo de las partes y el reconocimiento por parte del imputado, el Juez de Garantías 8, declaró ademas, la reincidencia del condenado. En total, se le atribuyen cuatro hechos bajo una misma modalidad delictiva.

El hecho principal investigado ocurrió el 12 de marzo de 2026, en la despensa “Coca Mary”, ubicada sobre la ruta nacional 51, en la zona de La Lomita (Campo Quijano). En esa ocasión, el acusado ingresó al local y solicitó distintos productos —entre ellos coca de coquear y cigarrillos— por un monto total de 92 mil pesos.

Al momento de abonar, manifestó tener un desperfecto en la cámara de su teléfono celular que le impedía operar mediante código QR, por lo que propuso realizar una transferencia bancaria. Minutos después, exhibió en pantalla un supuesto comprobante de pago, lo que generó confianza en el empleado del comercio, quien le entregó la mercadería. Sin embargo, la transferencia nunca se acreditó en la cuenta del damnificado. La maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes permitieron observar al acusado durante la compra y su retiro con los productos sin haber abonado.

A partir de la denuncia y las tareas investigativas, se logró identificar al sospechoso y establecer que se movilizaba en un vehículo que también fue utilizado en otro hecho de similares características.

Otro episodio, ocurrió el 12 de enero de 2024 en un corralón de la localidad de Campo Quijano, sobre la misma ruta 51. En esa oportunidad, el acusado seleccionó materiales de construcción —pinturas, cables y un taladro percutor— y repitió el mismo ardid; aseguró haber realizado una transferencia bancaria que nunca se concretó, logrando retirarse con la mercadería sin efectuar el pago.

La investigación de la Fiscalía reunió declaraciones testimoniales, registros fílmicos, informes policiales y el secuestro del vehículo y de las prendas utilizadas, lo que permitió vincular al acusado con los distintos hechos.

En función de la reiteración de las maniobras, la cantidad de hechos atribuidos (4), la prueba reunida y sus antecedentes, la Justicia dispuso una condena de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente.

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