Restablecen desde esta noche el servicio nocturno del transporte público de pasajeros de SAETA

La vocera de Gobierno salteño, Paula Benavides, brindó hoy una conferencia de prensa en la que informó que el servicio nocturno del transporte público de pasajeros será restituido de manera total a partir de esta noche, luego de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas prestatarias.

Benavides destacó que la decisión fue posible gracias a la postura firme sostenida por el gobernador, quien dispuso exigir a las empresas el restablecimiento inmediato del servicio y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos vigentes, garantizando así el derecho de los salteños a la movilidad.

“La Provincia tiene como prioridad resguardar a los usuarios del transporte público y garantizar un servicio esencial para miles de familias salteñas”, expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que la interrupción del servicio afectó especialmente a estudiantes, trabajadores de la salud, personal de seguridad, jubilados y vecinos que dependen diariamente del colectivo para trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo y centros de estudio.

Sostuvo, además, que la suspensión unilateral del servicio nocturno resultó una medida inoportuna y perjudicial para los usuarios, especialmente en un contexto económico complejo que afecta a distintos sectores de la sociedad.

La Vocera reiteró que el transporte público constituye un servicio esencial y que el Gobierno provincial mantendrá una postura firme para garantizar su normal funcionamiento. “Las empresas tienen obligaciones legales y contractuales que deben cumplir. La prioridad son los usuarios y el acceso de los salteños a un servicio fundamental”, afirmó.

Durante la conferencia también se informó que se conformará una mesa técnica destinada a evaluar la situación del sector y analizar alternativas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema de transporte. No obstante, se aclaró que este espacio de trabajo se desarrollará con el servicio plenamente operativo y garantizado para los usuarios.

Sec. Prensa Salta

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