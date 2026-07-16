Mañana se conocerán las familias que ocuparán los primeros 72 dúplex y 66 departamentos del programa "Casa Propia con Ahorro Previo"

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará mañana viernes 17 de julio, el primer sorteo de ubicación que definirá qué unidad habitacional le corresponde a cada familia participante. El acto tendrá lugar en las oficinas del IPV a partir de las 11 horas y podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales del organismo.

En esta primera instancia se sorteará la ubicación de la totalidad de los dúplex (72 unidades) y 66 departamentos. Las familias conocerán de esta manera no solo el barrio en el que residirán, sino también la unidad específica que les corresponde. Los dúplex se encuentran en los barrios Lomas de Medeiro y Pereyra Rozas, mientras que los departamentos están distribuidos en este último.

Participarán las familias de Grupos Especiales, para ellas se destinarán 30 unidades y 36 para quienes hayan cancelado el monto del ahorro previo. Los postulantes podrán consultar su número de participación, el cual es exclusivo para este sorteo, en ipv.salta.gov.ar

Los sorteos siguientes se realizarán de forma progresiva en los siguientes meses, a medida que las obras vayan finalizando. Es así que el IPV entregará por etapas las 1.170 viviendas que forman parte del programa Casa Propia con Ahorro Previo en Salta Capital.

Sec. Prensa Salta

*imagen de archivo e ilustrativa

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