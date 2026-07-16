Más de 900 policías brindarán la cobertura de seguridad para el encuentro entre River y Aldosivi en Salta

La Policía de Salta desplegará un amplio operativo de seguridad con motivo del encuentro que disputarán River Plate y Atlético Aldosivi mañana a las 21:45 en el estadio Padre Ernesto Martearena en la capital salteña.

Más de 900 efectivos de Unidades Especiales y de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 10 y 11 participarán del servicio preventivo.

El operativo comenzó hoy con la cobertura de la venta de entradas y continuará con el arribo de los planteles, los simpatizantes y el desarrollo del encuentro. Se implementarán controles en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles, accesos y alrededores del estadio, además de patrullajes preventivos y fiscalizaciones para resguardar el normal desarrollo del evento.

En ese marco, se brindará acompañamiento a los simpatizantes que arriben a la provincia y se fiscalizarán los colectivos en los ingresos a la ciudad de Salta.

Las puertas del estadio se habilitarán a las 19:30 hs, por lo que recomiendan a los simpatizantes asistir con antelación para agilizar los controles de ingreso y evitar demoras.

El amplio despliegue policial tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo, mediante un trabajo preventivo y coordinado que resguarde la seguridad de jugadores, simpatizantes y de toda la comunidad antes, durante y después del encuentro.

Policía Salta

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