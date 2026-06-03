Salta: media sanción a la Ley de creación del Registro Provincial de servicios de Cadetería, Delivery y Mensajería

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de Ley que propone la creación del Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines, una herramienta destinada a ordenar, visibilizar y brindar mayor seguridad a un sector laboral que creció de manera sostenida en los últimos años, especialmente en el marco de la informalidad laboral.

La iniciativa busca establecer un régimen regulatorio del servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias, a través de un motovehículo o bicicleta, incluyendo a quienes desarrollen la actividad mediante el uso de una plataforma digital o virtual (APP), tecnológica y/o móvil, que desarrollan los trabajadores que realizan este tipo de actividad laboral.

El proyecto de Ley, autoría del diputado Adrián Valenzuela Giantomasi , fue aprobado por la amplia mayoría del Cuerpo, con 11 votos negativos. Pasó al Senado en revisión.

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