Aprender un oficio y emprender: la Escuela de Emprendedores de la ciudad de Salta inscribe para el segundo semestre
15/07/2026
Con el objetivo de fomentar la formación profesional y el desarrollo de nuevos proyectos productivos, la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta informa que continúa abierto el proceso de inscripción presencial para la oferta académica del segundo cuatrimestre.
Los vecinos interesados pueden acercarse a la sede ubicada en Av. Independencia 910, Salta Capital, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. Para realizar el trámite, es requisito indispensable ser mayor de 16 años y presentar fotocopia de DNI.
Para inscribirse a cursos del área de gastronomía, se debe adjuntar el Certificado de Manipulación de Alimentos; asimismo, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán presentarlo si corresponde.
Las clases correspondientes a este nuevo ciclo darán inicio formalmente en agosto de 2026.
Para organizar el proceso de inscripción, desde la institución establecieron un cronograma según las temáticas de los cursos:
Jueves 16 de julio
- Braille integral y estenográfico
- Matemáticas accesible en sistema Braille
- Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza inclusiva
- Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel inicial
- Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel avanzado
- Belleza de pies
- Técnica de manicura: Soft gel
- Manicura inicial
- Nail art 3D: Manicura 3D
- Técnica de manicura: Esculpidas en acrílico
- Operador de office: Herramientas en la nube
- Técnicas de mosaiquismo aplicada a la decoración
- Técnicas de revestimiento artístico con vidrio y cerámica
- Pintura sobre tela: Piezas exclusivas para el hogar
- Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales reciclados
- Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales en fibrofácil
- Introducción al paisajismo y jardinería
- Huertas urbanas y producción agroecológica
- Introducción al dibujo artístico y la pintura
Viernes 17 de julio
- Introducción a la Pastelería emprendedora
- Gastronomía tradicional y cultural del noroeste
- Pastelería Profesional para eventos
- Auxiliar en cocina
- Gastronomía profesional
- Marroquinería: accesorios escolares
- Diseño básico en Marroquinería para emprendedores
- Marroquinería Creativa: Fundas y Organizadores Colgantes
- Marroquinería: diseño de bolso y carteras
- Taller de peluquería: Técnicas en corte de cabello
- Formación en Peinados Profesionales
- Taller de peluquería: Técnicas de color
- Peluquería profesional unisex
- Recuperación capilar: tratamientos intensivos para cuidado del cabello
- Barbería y estética masculina moderna
- Colorimetría
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