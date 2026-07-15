Aprender un oficio y emprender: la Escuela de Emprendedores de la ciudad de Salta inscribe para el segundo semestre

Con el objetivo de fomentar la formación profesional y el desarrollo de nuevos proyectos productivos, la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta informa que continúa abierto el proceso de inscripción presencial para la oferta académica del segundo cuatrimestre.

Los vecinos interesados pueden acercarse a la sede ubicada en Av. Independencia 910, Salta Capital, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. Para realizar el trámite, es requisito indispensable ser mayor de 16 años y presentar fotocopia de DNI.

Para inscribirse a cursos del área de gastronomía, se debe adjuntar el Certificado de Manipulación de Alimentos; asimismo, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán presentarlo si corresponde.

Las clases correspondientes a este nuevo ciclo darán inicio formalmente en agosto de 2026.

Para organizar el proceso de inscripción, desde la institución establecieron un cronograma según las temáticas de los cursos:

Jueves 16 de julio

Braille integral y estenográfico

Matemáticas accesible en sistema Braille

Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza inclusiva

Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel inicial

Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel avanzado

Belleza de pies

Técnica de manicura: Soft gel

Manicura inicial

Nail art 3D: Manicura 3D

Técnica de manicura: Esculpidas en acrílico

Operador de office: Herramientas en la nube

Técnicas de mosaiquismo aplicada a la decoración

Técnicas de revestimiento artístico con vidrio y cerámica

Pintura sobre tela: Piezas exclusivas para el hogar

Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales reciclados

Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales en fibrofácil

Introducción al paisajismo y jardinería

Huertas urbanas y producción agroecológica

Introducción al dibujo artístico y la pintura

Viernes 17 de julio

Introducción a la Pastelería emprendedora

Gastronomía tradicional y cultural del noroeste

Pastelería Profesional para eventos

Auxiliar en cocina

Gastronomía profesional

Marroquinería: accesorios escolares

Diseño básico en Marroquinería para emprendedores

Marroquinería Creativa: Fundas y Organizadores Colgantes

Marroquinería: diseño de bolso y carteras

Taller de peluquería: Técnicas en corte de cabello

Formación en Peinados Profesionales

Taller de peluquería: Técnicas de color

Peluquería profesional unisex

Recuperación capilar: tratamientos intensivos para cuidado del cabello

Barbería y estética masculina moderna

Colorimetría

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