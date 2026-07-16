Hasta el 25 de agosto: habilitan el Pago Semestral de impuestos municipales 2026 con importantes descuentos

La Municipalidad de la ciudad de Salta informó que ya se encuentra habilitado el Pago Semestral 2026, una propuesta que permitirá a los contribuyentes acceder a un 50% de descuento en el mes de diciembre y abonar los tributos correspondientes al período julio-diciembre hasta en 6 cuotas sin interés.

El director general de Rentas municipal, Víctor Alemandi, explicó que el beneficio estará disponible hasta el 25 de agosto y alcanza al Impuesto a la Radicación de Automotores, Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles, Tasa de Protección de Personas y Bienes y Tasa de Protección Ambiental.

Los vecinos podrán realizar el pago de manera online, o en forma presencial con tarjetas habilitadas en Banco Hipotecario y Credicoop, incluyendo tarjeta Naranja Plan Z. Además, quienes impriman sus boletas podrán abonarlas en distintos centros de cobro como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Banco Santiago del Estero y cajas del Banco Macro.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial o necesiten asesoramiento, podrán acercarse al Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240), a la Subsecretaría de Ingresos Públicos (25 de Mayo 846), al Centro Integrador Comunitario de Unión o a la Delegación municipal de San Luis.

«Es una excelente oportunidad porque combina un importante beneficio económico con la posibilidad de financiar el pago en seis cuotas sin ningún tipo de interés, brindando distintas alternativas para que los vecinos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias», destacó Alemandi.

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