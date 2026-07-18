Persisten las condiciones de riesgo: el alerta por viento Zonda obliga a reforzar la prevención

El Ministerio de Seguridad de Salta informó que se mantienen todos los organismos de primera respuesta en permanente alerta, con los recursos operativos preparados ante las posibles emergencias por efectos del viento Zonda.

Desde ayer distintas Unidades Especiales de la Policía, incluyendo dotaciones de Bomberos de la Policía, personal de los Distritos de Prevención, integrantes de la Dirección General de Seguridad Vial, sumados al trabajo desplegado por la Brigada Forestal de la Subsecretaría de Defensa Civil, trabajan en el control de incendios de pastizales.

A media mañana de hoy, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó que la mayoría de los focos de incendios registrados en la víspera y hasta altas horas de la madrugada se encuentran controlados.

Asimismo, un avión vigía del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) realiza sobrevuelos preventivos en Capital y el Valle de Lerma para monitorear la situación; la aeronave permanece en apresto para intervenir de inmediato en caso de ser necesario.

Anoche en el estadio Padre Martearena

Equipos de la Brigada Forestal, de manera conjunta con Bomberos de la Policía, actuaron en las adyacencias al estadio Padre Ernesto Martearena al registrarse un incendio de pastizales. Se realizaron tareas de control y enfriamiento de los focos activos, mientras personal policial llevó adelante tareas preventivas ante la masiva afluencia de asistentes al evento deportivo.

Alerta meteorológica

De acuerdo con el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene una alerta naranja para gran parte de la provincia de Salta. Según el informe, se prevé viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

El índice de incendios forestales es extremo. Ante la persistencia del viento Zonda tanto en Capital como en el Valle de Lerma, recomiendan a la comunidad fortalecer las medidas de prevención y seguridad en sus viviendas.

Sec. Prensa Salta

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