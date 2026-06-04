Concurso público para cubrir tres vacantes en el Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Salta

La justicia salteña llamó a concurso público para cubrir tres vacantes en el Servicio Médico Forense. Los cargos a concursar son: un médico auxiliar especialista en medicina legal, un médico auxiliar especialista en psiquiatría, ambos para el Distrito Judicial del Centro; y un médico auxiliar especialista en psiquiatría para el Distrito Judicial de Orán.

El plazo de inscripción concluirá el viernes 12 de junio a las 12 hs. Las presentaciones se realizarán de manera virtual a través del procedimiento informático establecido por la institución.

En las Acordadas 14624 y 14667 fueron detallados los requisitos y las bases del concurso y pueden ser consultadas en el Sistema de Acordadas de la Corte de Justicia

Más información: Por teléfono al (0387) 425-8000 internos 3150 y 3151 o al (0387) 425-7577. También puede presentarse en la Unidad de Concursos del Poder Judicial de Salta, en avenida Bolivia 4671. La página web de la unidad puede ser visitada en: Unidad de Concursos del Poder Judicial de Salta

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