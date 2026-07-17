Amplio operativo interinstitucional ante los incendios de pastizales en distintos sectores de la ciudad de Salta

Diversos organismos provinciales de Salta, como Defensa Civil, Bomberos, distintas áreas de la Policía de Salta, Ministerio de Desarrollo Social, SAMEC y la empresa Aguas del Norte, continúan con un operativo integral desplegado ante los incendios de pastizales, (potenciado por el viento zonda), con un trabajo articulado en los distintos sectores afectados de la ciudad.

Se concretaron intervenciones en el Hotel de la Liga y en barrio Estación Alvarado, a la altura de Coprotab y la feria La Molinera. También se registraron focos ígneos en los barrios Milagro, Virgen de Urkupiña, El Mollar, San Jorge, San Carlos, Portales de San Francisco y Mi Refugio, entre otros.

Aguas del Norte colabora con el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna destinados a la recarga de los tanques de las autobombas afectadas al operativo, garantizando el apoyo logístico necesario para las tareas de extinción.

El SAMEC realizó aproximadamente 30 asistencias sanitarias, de las cuales 20 fueron resueltas en el lugar. Un adolescente de 16 años fue trasladado en ambulancia al Hospital San Bernardo tras sufrir un traumatismo en un miembro inferior.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó el trabajo coordinado de todos los organismos afectados al operativo y señaló que las tareas continuarán mientras persistan focos activos, con monitoreo permanente de la situación y la intervención de los equipos de emergencia.

Recomendaciones

Ante la previsión de que el índice de incendios forestales será Extremo en los próximos días, recomiendan:

No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos: pueden iniciar incendios.

No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar como lupa y provocar incendios.

No encender fuego en días de mucho viento, aunque sea en un sitio autorizado.

Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio difundido por las autoridades.

Ante cualquier inconveniente, comunicarse al 911 o al 105, disponibles las 24 horas.

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