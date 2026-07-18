"La Juntada" llega a Salta para unir la tradición quesera de la pampa húmeda con los sabores del norte argentino

La identidad territorial y la colaboración interregional están dictando las tendencias del sector gastronómico en la Argentina. En este escenario, "La Juntada" de quesos Santa Rosa -la empresa argentina dedicada exclusivamente a la elaboración de quesos- presenta la segunda edición de su ciclo gastronómico en el norte del país, planteando un hito que profundiza la sinergia entre productores, cocinas locales y consumidores.

Bajo la premisa de "llegar para compartir y aprender", el encuentro propone un diálogo simétrico: un maridaje cultural y gastronómico donde la centenaria tradición quesera de la pampa húmeda se integra de manera orgánica con la riqueza, técnicas y materias primas del norte argentino.

"El sector gastronómico actual exige autenticidad y un respeto profundo por el origen. Planteamos esta edición como una articulación con la vanguardia de las cocinas salteñas, donde las variedades de nuestros quesos funcionen como un catalizador de conversación y sabor, generando un intercambio genuino que visibilice y potencie la riqueza de la cocina del NOA", señala Sofía Ruano, Gerente de Marketing de quesos Santa Rosa.

Gastronomía, vino y música en formato descontracturado

Esta nueva edición de “La Juntada” tendrá su evento de lanzamiento el próximo 23 de julio, de 20 a 00 hs, en El Patio de San Francisco (Córdoba 33, Salta Capital), ubicado en el pleno centro de la ciudad. La propuesta ofrecerá una experiencia íntima y relajada y, con el sello del ciclo, la clásica gran mesa de quesos Santa Rosa donde los comensales podrán compartir diversas variedades y degustar propuestas innovadoras durante toda la noche. Además, habrá musicalización bajo la curaduría de “Vinilos en la Vereda” y DJs locales.

Los días posteriores se sumarán 5 nuevos restaurantes en los cuales, con formato de carta, cada uno tendrá una selección de platos especial Santa Rosa por tiempo limitado:

Patio San Francisco (23 al 28 julio): Contará con una propuesta de variedad de empanadas (quinoa y queso a la Pimienta Negra, Cabrito y Provolone y Mix de quesos) o de trucha al disco, papas andinas gratinadas con Sardo, habas y puerro frito, por Martín Caso.

Contará con una propuesta de variedad de empanadas (quinoa y queso a la Pimienta Negra, Cabrito y Provolone y Mix de quesos) o de trucha al disco, papas andinas gratinadas con Sardo, habas y puerro frito, por Martín Caso. José Balcarce (23 al 25 y 27 y 28 julio): Menú completo con entrada de tamalito de maíz mote y queso Fontina Santa Rosa, plato principal de pastel de papa salteño de matambre desmechado, especias del valle calchaquí con Provolone Santa Rosa y para el postre, dominó de cayote y queso Atuel Santa Rosa espuma de miel de caña y nueces de Seclantás. Además, el sábado 25 de julio habrá una intervención del chef Martin Aisama, de risotto verde y azul: Arroz arborio, verdes, queso azul Santa Rosa.

Menú completo con entrada de tamalito de maíz mote y queso Fontina Santa Rosa, plato principal de pastel de papa salteño de matambre desmechado, especias del valle calchaquí con Provolone Santa Rosa y para el postre, dominó de cayote y queso Atuel Santa Rosa espuma de miel de caña y nueces de Seclantás. Además, el sábado 25 de julio habrá una intervención del chef Martin Aisama, de risotto verde y azul: Arroz arborio, verdes, queso azul Santa Rosa. Jarrito Café (23 al 25 y 27 y 28 julio): Opciones de laminado expuesto, queso Atuel, chutney de tomate chilto y Sardo o Roll de Provolone, Pategras y bechamel con pimentón de Cachi.

Opciones de laminado expuesto, queso Atuel, chutney de tomate chilto y Sardo o Roll de Provolone, Pategras y bechamel con pimentón de Cachi. Cardamomo (23 al 25 y 27 y 28 julio): Propuesta de Arancini de risotto de maíz morado y Queso Azul con chutney de higos en almíbar o Mbeju de fécula de mandioca y mix de Quesos Santa Rosa, relish de tomate y ají y ensalada de hierbas e hinojo.

Propuesta de Arancini de risotto de maíz morado y Queso Azul con chutney de higos en almíbar o Mbeju de fécula de mandioca y mix de Quesos Santa Rosa, relish de tomate y ají y ensalada de hierbas e hinojo. El Baqueano (23 al 25 de julio): Durante el día se servirá una Provoleta con pimientos asados, cebolla encurtidas, orégano y tomillo y durante la noche Habas con ricotta, Sardo y pistachos.

Acceso y precio de tickets

La preventa, para participar del primer evento en Patio San Francisco el jueves 23/7, comienza el Lunes 6/7, tiene un valor de $40.000 e incluye vino libre y platitos durante toda la noche. La entrada en puerta costará $45.000. La venta de tickets están a cargo de Patio San Francisco, para el lanzamiento, y los restaurantes participantes desde sus propios canales.

Acerca de Santa Rosa

Santa Rosa es la primera quesería del país con más de 100 años de historia dedicados con exclusividad a la elaboración de quesos. Como muchas empresas argentinas que se esfuerzan día a día, Santa Rosa tiene el mismo compromiso puesto al servicio de ofrecer a los amantes de la buena mesa el verdadero sabor del queso. Para lograrlo, elaboran cuidadosamente cada variedad, respetando minuciosamente los correctos tiempos de maduración, buscando que cada una de las variedades sean -por su textura, aroma y sabor- fieles exponentes de su tipo. Su porfolio de productos incluye clásicos como el Provolone y el Reggianito, el Sardo, el Atuel, el Fontina, el Azul, la Provoleta parrillera, el Pategrás, la Fondue de queso y el Pimienta negra.

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