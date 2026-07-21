En medio de la crisis energética, Jujuy declaró la emergencia tarifaria para garantizar los servicios esenciales

A través del Decreto 5658, el Gobierno jujeño oficializó la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial, medida de alcance excepcional que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión busca garantizar la accesibilidad, el alcance y la estabilidad en la prestación de los servicios esenciales frente al complejo contexto económico actual.

En este escenario, el Poder Ejecutivo facultó a la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda) y a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) para dictar las medidas necesarias que permitan ajustar los mecanismos regulatorios y contractuales vigentes.

Alivio para los usuarios residenciales (T1)

La resolución pone especial foco en los usuarios de la categoría T1 (< 5 Kw), para quienes se establecieron medidas de protección directa frente a la falta de pago:

Suspensión de cortes: se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga.

se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga. Protección del medidor: el retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio.

el retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio. Eliminación de punitorios: queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica mientras dure la emergencia.

Subsidios y Tarifa Social

Por otra parte, el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con el sostenimiento de los beneficios vigentes para las familias jujeñas:

Ley Puna : se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias.

: se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias. Tarifa Social : se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-ISPTyV-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red.

: se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-ISPTyV-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red. Campañas de reempadronamiento: la Secretaría de Energía y la SUSEPU iniciarán una campaña intensiva de difusión para asegurar que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos puedan incorporarse a este beneficio de forma permanente.

Medidas para el servicio de agua potable

El impacto de la emergencia también alcanza al servicio de agua potable y saneamiento. En este sentido, se facultó a la empresa EJESA para incluir, dentro de los convenios de refinanciación, las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy, facilitando así la regularización de los usuarios.

Asimismo, se prohibió a la empresa estatal de agua cobrar intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual no supere los 30 m3 y a aquellos vinculados a grifos comunitarios.

Control y fiscalización

La SUSEPU recibió instrucciones precisas para actuar como organismo de contralor, ejerciendo todas sus competencias de regulación y fiscalización para garantizar que los prestadores del servicio den cumplimiento efectivo a las nuevas disposiciones.

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