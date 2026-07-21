En medio de la crisis energética, Jujuy declaró la emergencia tarifaria para garantizar los servicios esenciales
21/07/2026
A través del Decreto 5658, el Gobierno jujeño oficializó la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial, medida de alcance excepcional que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión busca garantizar la accesibilidad, el alcance y la estabilidad en la prestación de los servicios esenciales frente al complejo contexto económico actual.
En este escenario, el Poder Ejecutivo facultó a la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda) y a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) para dictar las medidas necesarias que permitan ajustar los mecanismos regulatorios y contractuales vigentes.
Alivio para los usuarios residenciales (T1)
La resolución pone especial foco en los usuarios de la categoría T1 (< 5 Kw), para quienes se establecieron medidas de protección directa frente a la falta de pago:
- Suspensión de cortes: se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga.
- Protección del medidor: el retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio.
- Eliminación de punitorios: queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica mientras dure la emergencia.
Subsidios y Tarifa Social
Por otra parte, el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con el sostenimiento de los beneficios vigentes para las familias jujeñas:
- Ley Puna: se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias.
- Tarifa Social: se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-ISPTyV-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red.
- Campañas de reempadronamiento: la Secretaría de Energía y la SUSEPU iniciarán una campaña intensiva de difusión para asegurar que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos puedan incorporarse a este beneficio de forma permanente.
Medidas para el servicio de agua potable
El impacto de la emergencia también alcanza al servicio de agua potable y saneamiento. En este sentido, se facultó a la empresa EJESA para incluir, dentro de los convenios de refinanciación, las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy, facilitando así la regularización de los usuarios.
Asimismo, se prohibió a la empresa estatal de agua cobrar intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual no supere los 30 m3 y a aquellos vinculados a grifos comunitarios.
Control y fiscalización
La SUSEPU recibió instrucciones precisas para actuar como organismo de contralor, ejerciendo todas sus competencias de regulación y fiscalización para garantizar que los prestadores del servicio den cumplimiento efectivo a las nuevas disposiciones.
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