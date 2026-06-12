Rectifican los tests de drogas a conductores en la ciudad de Salta, se limitarán solo a incidentes viales

Luego del anuncio por parte de la Municipalidad de Salta sobre el inicio de controles para detectar consumo de drogas en los conductores en la ciudad de Salta y que los primeros operativos detectaran los primeros casos positivos de marihuana; el intendente Emiliano Durán, en entrevista con el medio "Aries" de la capital salteña, brindó precisiones sobre el funcionamiento de los controles de toxicológicos a la hora de conducir y aclaró que no se realizarán controles aleatorios en la vía pública; que estos exámenes no se aplicarán de manera aleatoria ni en controles permanentes, sino únicamente a los conductores involucrados en incidentes de tránsito dentro de la ciudad.

Además, explicó que el municipio recopila datos de seguros e identidades tras los siniestros para reclamar los costos de reparación de daños ocasionados a la infraestructura pública, como semáforos y señalización vial.

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