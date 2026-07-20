Vóley femenino de primer nivel en una nueva edición de la Copa Ciudad de Salta

La cita deportiva tendrá lugar mañana martes 21 de julio, a partir de las 17 horas, en las instalaciones del complejo municipal Nicolás Vitale, Salta Capital, espacio preparado para albergar a familias y simpatizantes de la disciplina.

El encuentro enfrentará a los conjuntos de Gimnasia y Tiro (GyT) y Española de Jujuy, dos importantes referentes de la disciplina en la región que medirán fuerzas en un espectáculo prometedor para los fanáticos del deporte.

La jornada contará con la presencia estelar de las reconocidas jugadoras Camila Hiruela y Samira Sulser, quienes sumarán su jerarquía y trayectoria al campo de juego, jerarquizando la competencia y brindando un gran incentivo para los jóvenes atletas salteños.

El acceso al evento se realizará mediante un bono contribución.

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