Desde el próximo lunes 15 de junio, el Paso de Sico operará sin restricciones para todo tipo de vehículos

Así lo anunció el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Expresó que desde este lunes 15 de junio, el Complejo Fronterizo Paso de Sico quedará totalmente habilitado en modalidad de "Marcha Blanca" para el tránsito de vehículos de carga, particulares y de turismo sin restricciones. De esta manera, el paso fronterizo recuperará su plena operatividad, superando la limitación vigente.

El restablecimiento de la atención presencial por parte de los Organismos de Frontera de Chile fue el resultado directo de múltiples intervenciones de la provincia que asumió el financiamiento de obras de refacción y ampliación del Complejo, a pesar que es jurisdicción del gobierno federal.

Las obras fueron ejecutadas por la Provincia con una inversión de más de $1000 millones, se realizaron mejoras edilicias tanto en el edificio principal, como los espacios comunes y el sector viviendas de Argentina y Chile que incluyó intervenciones en el edificio albergue, para personal de Senasa, construcción de un puesto sanitario, suministro eléctrico mediante la provisión de cuatro grupos generadores nuevos, entre otras.

Asimismo, a través de una colaboración conjunta entre diferentes instituciones tanto del sector público como privado, en una suma de esfuerzos para concretar la habilitación del Paso de Sico, se llevó a cabo la provisión del equipamiento necesario para la habitabilidad del Complejo en coordinación con la Representación de Relaciones Internacionales.

Asimismo se mejoró en el servicio de internet del Complejo aumentando la capacidad a 120 megas simétricos, más un servicio de redundancia de internet satelital de un plan Tb; como también la reparación de 2 equipos UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) que protegen los dispositivos electrónicos contra cortes de luz y variaciones de voltaje, proporcionando energía de respaldo mediante baterías.

Sec. Prensa Salta

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