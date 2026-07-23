Tras un control vial y allanamientos en la ciudad de Salta y Cerrillos incautan más de 191 kilos de cocaína

Efectivos de la Policía de Salta en un trabajo articulado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarataron una organización narco criminal que operaba en la provincia.

La primera intervención se dio en ruta nacional 9/34 a la altura del Peaje Cabeza de Buey con la interceptación de una camioneta donde se detuvo a dos mujeres. Como resultado de la requisa se detectó más de 100 envoltorios tipo “ladrillo” de cocaína, ocultos en distintos sectores de la camioneta. Por otra parte, se interceptó al que hacía de “coche puntero” sobre la misma ruta. Este procedimiento permitió avanzar con la investigación y concretar distintos allanamientos en la ciudad de Salta y Cerrillos.

Como resultado de las requisas domiciliarias se secuestraron otros 70 envoltorios tipo “ladrillo”, alcanzando en total más de 191 kilogramos de cocaína, equivalentes a más 1 millón y medio de dosis, que fueron retiradas de circulación.

En el marco del operativo fueron detenidas siete personas mayores de edad. Además, se secuestraron alrededor de diez millones de pesos en efectivo, cinco armas de fuego, teléfonos celulares, tres camionetas, dos automóviles y una motocicleta de alta cilindrada, junto a otros elementos de interés para la causa.

Más sobre: Cerrillos.



