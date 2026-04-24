Por el Día del Trabajador, Salta adelante el pago de sueldos de abril

Asi lo informóe el Gobierno provincial, afirmando que los sueldos correspondientes al mes de abril de 2026 serán abonados en una única jornada.

El 30 de abril se acreditarán los haberes para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial, incluyendo los sectores de salud, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

La medida se adopta en vísperas del Día del Trabajador, con el objetivo de que los agentes estatales dispongan de sus salarios antes de la conmemoración, brindando mayor previsibilidad y organización.

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