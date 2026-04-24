Apertura de sobres para la concesión de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta realizó la apertura de sobres de la licitación para la concesión integral de la Terminal de Ómnibus. Se presentaron dos ofertas, correspondientes a Terminal Pacheco S.A. (grupo Flecha Bus) y Ancona (grupo Andesmar), ambas empresas con experiencia en el sector del transporte.

El proceso avanza ahora hacia la etapa de evaluación técnica y económica, que estará a cargo de una comisión especializada, con apoyo de expertos externos. La concesión, prevista por 25 años, incluye la remodelación, refuncionalización y explotación del predio, y será financiada íntegramente por el sector privado, sin costos para el municipio.

Funcionarios destacaron que el proyecto apunta a modernizar la terminal, mejorar los accesos y convertir el espacio en un punto de encuentro para la comunidad. La iniciativa se enmarca en un plan integral para optimizar la conectividad, ordenar el tránsito y jerarquizar el acceso a la ciudad, en línea con el crecimiento urbano de Salta.

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