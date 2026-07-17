ANSES: pagos del viernes 17 de julio

Hoy viernes 17 de julio continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 6.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

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