Pagos de la ANSES para hoy miércoles 22
22/07/2026
Hoy miércoles 22 e julio finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, y continúan aquellos de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento. Asimismo, inicia el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 9.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 7.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
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