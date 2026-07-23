Pagos de la ANSES para el jueves 23 de julio
23/07/2026
Hoy jueves 23 de julio de 2026 inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados 0 y 1.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 8.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3.
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