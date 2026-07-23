Argentina y Bolivia firman un nuevo acuerdo aéreo en el marco de Política de Cielos Abiertos

El Gobierno Nacional suscribió un nuevo Memorando de Entendimiento sobre Servicios Aéreos con el Estado Plurinacional de Bolivia, el 63° acuerdo alcanzado en el marco de la política de Cielos Abiertos impulsada por la República Argentina. El instrumento actualiza y amplía el entendimiento vigente desde 2022, modernizando las condiciones para la prestación de servicios aéreos entre ambos países.

El nuevo memorando elimina el esquema de frecuencias limitadas y establece un régimen que permitirá a las líneas aéreas definir libremente la cantidad de vuelos de acuerdo con la demanda y las condiciones del mercado. Asimismo, liberaliza las operaciones no regulares, incluidas las de carga exclusiva; habilita la celebración de acuerdos de código compartido con aerolíneas de terceros países para ampliar la oferta de servicios; incorpora mayores libertades operativas para el transporte combinado y la carga aérea; y prevé el inicio de negociaciones para un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos que reemplace al vigente desde 1966.

Con este nuevo entendimiento, Argentina consolida la implementación de la política de Cielos Abiertos, que ya suma 63 acuerdos bilaterales y tiene como objetivo ampliar la conectividad internacional, generar más oportunidades para las líneas aéreas, promover una mayor competencia y ofrecer más opciones para los pasajeros y el transporte de cargas.

Este modelo elimina restricciones históricas que limitaban el desarrollo del transporte aerocomercial y permite que las compañías aéreas puedan definir sus frecuencias y operaciones en función de la demanda. De esta manera, se favorece el ingreso de nuevos operadores, la apertura de rutas, el crecimiento del turismo, el comercio y las economías regionales, al tiempo que los pasajeros acceden a una oferta más amplia de destinos y alternativas de viaje.

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