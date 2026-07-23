Naturgy Argentina presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y trazó su hoja de ruta hacia 2027

Naturgy Argentina (ex gasnor) presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y establece la hoja de ruta del Plan de Sostenibilidad 2025-2027, alineado con el propósito de transformar el mundo a través de una energía segura, confiable y sostenible.

El mismo fue elaborado bajo los estándares GRI y SASB, reafirmando el compromiso de la compañía con la transparencia y la rendición de cuentas.

"Reportar implica mostrar avances, pero también reconocer los desafíos que aún tenemos por delante para seguir mejorando. Este informe refleja nuestro compromiso con una gestión transparente, consistente y con una mirada a largo plazo", afirma Gerardo Gómez, Country Manager de Naturgy Argentina.

En el informe integrado, la compañía da cuenta de la unificación de las operaciones de Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan bajo una misma identidad, fortaleciendo una visión compartida para brindar servicio a 2,5 millones de usuarios en el país. Asimismo, este proceso contribuyó a consolidar su posicionamiento corporativo, ubicándose entre las empresas líderes del sector en los principales rankings de reputación y sostenibilidad.

Por su parte, Verónica Argañaraz, Directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad, señala: “Detrás de cada indicador hay decisiones, procesos y equipos comprometidos en construir una operación cada vez más eficiente, responsable y preparada para los desafíos del futuro”.

ESG y resultados

En materia ambiental, la compañía eliminó más de 21.600 fugas en sus redes de gas, continuó avanzando en la descarbonización de sus procesos operativos y promovió la adopción de la factura digital como una herramienta para reducir su huella de carbono.

En el plano social, destinó $98,9 millones a programas de valor compartido como Guardianes de la Energía, Energía del Sabor, Asociar Energías y Transformadores Naturgy, y fortaleció la diversidad dentro de la organización alcanzando un 32% de mujeres en posiciones directivas, e impulsó el desarrollo de capacidades digitales de sus colaboradores a través de su Escuela de IA.

Por otro lado, en lo que respecta a la gobernanza, el 87,3% de los colaboradores suscribieron la declaración de cumplimiento del Código Ético Corporativo y la compañía avanzó en la implementación de su Plan de Ciberseguridad 2025-2027, reforzando la resiliencia tecnológica de sus operaciones.

El Plan de Sostenibilidad 2025-2027 establece 20 metas prioritarias en materia ambiental, social y de gobernanza, que orientarán el crecimiento de Naturgy Argentina durante los próximos años y consolidarán una gestión alineada con los más altos estándares internacionales.

*imagen ilustrativa

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