Pagos de la ANSES para hoy jueves
26/03/2026 - Actualizado: 25/03/2026
Hoy jueves 26 de marzo continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
*imagen ilustrativa
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