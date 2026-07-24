Pagos de la ANSES para hoy viernes 24 de julio

Hoy viernes 24 de julio de 2026 continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y terminan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Titulares con documentos finalizados 2 y 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos terminados en 4 y 5.

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