Desconocido para muchos y opción para miles, Dante Gebel sorprende en intención de voto en Salta

Dante Gebel, como se define a través de las redes sociales, es un conferencista, influencer, actor, motivador y conductor de televisión y que en éstos últimos tiempos su nombre ha ganado relevancia en el ámbito político argentino como una posible figura de consenso de cara a las elecciones del 2027.

Según la encuestadora Benjamín Gebhard (Salta), aunque casi la mitad de los salteños todavía no lo tiene en el radar, entre quienes sí lo conocen emerge un dato potente: más de 4 de cada 10 podrían votarlo, en un escenario donde el electorado sigue abierto a nuevas figuras por fuera de la política tradicional.

El estudio muestra una configuración particular: bajo nivel de conocimiento, pero con capacidad de construcción electoral. En Salta, el 48,9% declara no haber pensado o no conocer suficientemente a Dante Gebel, lo que evidencia que su instalación pública aún es incipiente. Sin embargo, entre quienes lo identifican, su imagen no aparece dominada por el rechazo, sino más bien en una zona de evaluación abierta.

En ese contexto, la clave está en la predisposición futura: un 43,5% afirma que lo votaría o podría votarlo, lo que configura un potencial competitivo relevante para una figura sin trayectoria política tradicional.

Ahora bien, ese potencial no es homogéneo. Por edad, Gebel muestra su mejor desempeño en Millennials (nacidos entre 1981 y 1996), donde la imagen positiva supera con claridad a la negativa. En Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) la relación sigue siendo favorable, aunque más moderada, mientras que en Baby Boomers ( nacidos entre 1946 y 1964) se reduce la brecha y predomina una mirada más cautelosa. En Generación Z (nacidos entre 1997 y 2010), en tanto, la relación es más ajustada, lo que refleja más indefinición que rechazo. Por género, aparece otro matiz relevante.

Entre las mujeres, Gebel presenta mayor nivel de imagen positiva, pero también más negativa, configurando un perfil más intenso y polarizado. En cambio, entre los hombres, la imagen es más baja en ambos extremos, con una relación más neutra.

Este cruce refuerza la idea de que no se trata aún de un candidato consolidado, sino de un fenómeno en construcción, con mayor tracción en segmentos intermedios y margen de crecimiento donde hoy predomina la neutralidad

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