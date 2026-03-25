Comenzaron las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares
25/03/2026
En el día de hoy, a partir de las 10 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, se dio inicio a las exposiciones bajo la modalidad presencial de las audiencias públicas correspondientes al tratamiento del Expte. 0072–S-2025, Proyecto de Ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Asimismo, la actividad está siendo transmitida por los medios oficiales de la Cámara y cuenta con la cobertura de la prensa acreditada.
Las exposiciones presenciales están a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. En tanto, el resto de los inscriptos ha sido notificado sobre las otras modalidades de participación a las que pueden acceder. Se recuerda que solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas.
De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicitó a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente.
Listado de las organizaciones participantes que expondrán en las Audiencias Públicas:
- Nuestramerica Catamarca
- Secretaría de ambiente y cambio climático de La Pampa
- Consultoría & Gestión Integral de Montaña SA (Mendoza)
- ACTUAL (San Juan)
- Agrupación mapuche Curruhuinca (Neuquén)
- Andhes (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) (Tucumán)
- Instituto de Derecho Ambiental Colegio de Abogados de Rosario (Santa Fe)
- Asociación Civil Acción Ambiental (Córdoba)
- Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Entre Ríos)
- Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (San Juan)
- Asociación civil Salud Socioambiental (Santa Fe)
- Rescatistas unidos zona oeste (Buenos Aires)
- Resistencia Diaguita (Catamarca)
- Asociación Civil Germinar Zona Norte (Buenos Aires)
- Proveedores mineros (Catamarca)
- Capromisa (Santa Cruz)
- Comunidad Guaytamari (Mendoza)
- EcoNotes ONG (Buenos Aires)
- Partido verde (Tierra del Fuego)
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Fuerza ancestral indígena (Santa Fe)
- Legislatura de Rio Negro
- Jóvenes por el Clima Argentina (Córdoba)
- CTA Autónoma La Rioja
- Ambiente Sano (Neuquén)
- Subsecretaría de Derechos Humanos (Neuquén)
- Partido Justicialista Mocoretá (Corrientes)
- Greenpeace Argentina (Ciudad de Buenos Aires)
- Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche (Río Negro)
- Parlamento de Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy
- RED TICCA ARGENTINA (Tucumán)
- Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
- Cámara Argentina de Economía Circular (Córdoba)
- Comunidad Mapuche Antiñir Pilquiñan (Neuquén)
- Observatorio del Derecho a la Ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Asociación Civil RED Argentina de Fiscalias Ambientales (Santa Fe)
- Universidad Nacional del Rosario (Santa Fe)
- Partido Verde (Mendoza)
- Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Confederación General de la Producción de la Rep. Argentina (Santa Fe)
- Juventud Radical (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Cámara Argentina de Empresas Mineras (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Defensa Ciudadana (Mendoza)
- Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Tucumán - Convergencia de Peronistas (Tucumán)
- Fundación Vida Silvestre Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Ministerio de Minería de San Juan
- Red Eco Socialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- CASEMI (Jujuy)
- Comunidad Indígena Laguna Blanca (Catamarca)
- Colegio de Abogados de La Plata (Buenos Aires)
- Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Rep. Argentina -GENERA- (San Juan)
- Cámara de Proveedores Mineros - CALINGASTA CASEMICA- (San Juan)
- Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la actividad Minera Argentina- ASIJEMIN- (San Juan)
- Fundación Greenmarathon (Buenos Aires)
- COLOSSUS LAB (Buenos Aires)
- Sociedad Argentina de Bioetica y DDHH (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Comunidad Mapuche Felipin (Neuquén)
- UOCRA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)
- Grupo de Conservación, Investigación y Manejo de Fauna/ Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales/Universidad Nacional de Tierra del Fuego
- ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES -AABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Comunidad indígena queta (Jujuy)
- Red Universitaria por la Crisis Climática (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Secretaria de Medioambiente (Catamarca)
- Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)
- Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan- CAPRIMSA-(San Juan)
- Comunidad indígena Rafaela Ishton pueblo Selknam (Tierra del Fuego)
- AOMA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Red de Mujeres en Diálogo Ambiental- FADEA- (Buenos Aires)
- Aaavyt (Santa Cruz)
- Defensoría del Pueblo Provincia de San Luis (San Luis)
- Asamblea permanente por los Derechos Humanos Regional CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- La Constructora FM de Comodoro Rivadavia (Chubut)
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- APDH Argentina- (Santiago del Estero)
- Autoconvocada (Mendoza)
- Mesa de DDHH (Salta)
- Punto Limpio Jujuy
- Lautaro Leonel (Entre Ríos)
- Círculo de Políticas Ambientales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Investigadores Universitarios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan)
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