Comenzaron las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares

25/03/2026

En el día de hoy, a partir de las 10 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, se dio inicio a las exposiciones bajo la modalidad presencial de las audiencias públicas correspondientes al tratamiento del Expte. 0072–S-2025, Proyecto de Ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Asimismo, la actividad está siendo transmitida por los medios oficiales de la Cámara y cuenta con la cobertura de la prensa acreditada.

Las exposiciones presenciales están a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. En tanto, el resto de los inscriptos ha sido notificado sobre las otras modalidades de participación a las que pueden acceder. Se recuerda que solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas.

De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicitó a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente.

Listado de las organizaciones participantes que expondrán en las Audiencias Públicas:

  • Nuestramerica Catamarca
  • Secretaría de ambiente y cambio climático de La Pampa
  • Consultoría & Gestión Integral de Montaña SA (Mendoza)
  • ACTUAL (San Juan)
  • Agrupación mapuche Curruhuinca (Neuquén)
  • Andhes (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) (Tucumán)
  • Instituto de Derecho Ambiental Colegio de Abogados de Rosario (Santa Fe)
  • Asociación Civil Acción Ambiental (Córdoba)
  • Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Entre Ríos)
  • Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (San Juan)
  • Asociación civil Salud Socioambiental (Santa Fe)
  • Rescatistas unidos zona oeste (Buenos Aires)
  • Resistencia Diaguita (Catamarca)
  • Asociación Civil Germinar Zona Norte (Buenos Aires)
  • Proveedores mineros (Catamarca)
  • Capromisa (Santa Cruz)
  • Comunidad Guaytamari (Mendoza)
  • EcoNotes ONG (Buenos Aires)
  • Partido verde (Tierra del Fuego)
  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Fuerza ancestral indígena (Santa Fe)
  • Legislatura de Rio Negro
  • Jóvenes por el Clima Argentina (Córdoba)
  • CTA Autónoma La Rioja
  • Ambiente Sano (Neuquén)
  • Subsecretaría de Derechos Humanos (Neuquén)
  • Partido Justicialista Mocoretá (Corrientes)
  • Greenpeace Argentina (Ciudad de Buenos Aires)
  • Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche (Río Negro)
  • Parlamento de Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy
  • RED TICCA ARGENTINA (Tucumán)
  • Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
  • Cámara Argentina de Economía Circular (Córdoba)
  • Comunidad Mapuche Antiñir Pilquiñan (Neuquén)
  • Observatorio del Derecho a la Ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Asociación Civil RED Argentina de Fiscalias Ambientales (Santa Fe)
  • Universidad Nacional del Rosario (Santa Fe)
  • Partido Verde (Mendoza)
  • Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Confederación General de la Producción de la Rep. Argentina (Santa Fe)
  • Juventud Radical (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Cámara Argentina de Empresas Mineras (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Defensa Ciudadana (Mendoza)
  • Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Tucumán - Convergencia de Peronistas (Tucumán)
  • Fundación Vida Silvestre Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Ministerio de Minería de San Juan
  • Red Eco Socialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • CASEMI (Jujuy)
  • Comunidad Indígena Laguna Blanca (Catamarca)
  • Colegio de Abogados de La Plata (Buenos Aires)
  • Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Rep. Argentina -GENERA- (San Juan)
  • Cámara de Proveedores Mineros - CALINGASTA CASEMICA- (San Juan)
  • Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la actividad Minera Argentina- ASIJEMIN- (San Juan)
  • Fundación Greenmarathon (Buenos Aires)
  • COLOSSUS LAB (Buenos Aires)
  • Sociedad Argentina de Bioetica y DDHH (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Comunidad Mapuche Felipin (Neuquén)
  • UOCRA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)
  • Grupo de Conservación, Investigación y Manejo de Fauna/ Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales/Universidad Nacional de Tierra del Fuego
  • ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES -AABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Comunidad indígena queta (Jujuy)
  • Red Universitaria por la Crisis Climática (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Secretaria de Medioambiente (Catamarca)
  • Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)
  • Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan- CAPRIMSA-(San Juan)
  • Comunidad indígena Rafaela Ishton pueblo Selknam (Tierra del Fuego)
  • AOMA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Red de Mujeres en Diálogo Ambiental- FADEA- (Buenos Aires)
  • Aaavyt (Santa Cruz)
  • Defensoría del Pueblo Provincia de San Luis (San Luis)
  • Asamblea permanente por los Derechos Humanos Regional CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • La Constructora FM de Comodoro Rivadavia (Chubut)
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- APDH Argentina- (Santiago del Estero)
  • Autoconvocada (Mendoza)
  • Mesa de DDHH (Salta)
  • Punto Limpio Jujuy
  • Lautaro Leonel (Entre Ríos)
  • Círculo de Políticas Ambientales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Investigadores Universitarios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan)

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