Comenzaron las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares

En el día de hoy, a partir de las 10 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, se dio inicio a las exposiciones bajo la modalidad presencial de las audiencias públicas correspondientes al tratamiento del Expte. 0072–S-2025, Proyecto de Ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Asimismo, la actividad está siendo transmitida por los medios oficiales de la Cámara y cuenta con la cobertura de la prensa acreditada.

Las exposiciones presenciales están a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. En tanto, el resto de los inscriptos ha sido notificado sobre las otras modalidades de participación a las que pueden acceder. Se recuerda que solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas.

De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicitó a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente.

Listado de las organizaciones participantes que expondrán en las Audiencias Públicas:

Nuestramerica Catamarca

Secretaría de ambiente y cambio climático de La Pampa

Consultoría & Gestión Integral de Montaña SA (Mendoza)

ACTUAL (San Juan)

Agrupación mapuche Curruhuinca (Neuquén)

Andhes (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) (Tucumán)

Instituto de Derecho Ambiental Colegio de Abogados de Rosario (Santa Fe)

Asociación Civil Acción Ambiental (Córdoba)

Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Entre Ríos)

Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (San Juan)

Asociación civil Salud Socioambiental (Santa Fe)

Rescatistas unidos zona oeste (Buenos Aires)

Resistencia Diaguita (Catamarca)

Asociación Civil Germinar Zona Norte (Buenos Aires)

Proveedores mineros (Catamarca)

Capromisa (Santa Cruz)

Comunidad Guaytamari (Mendoza)

EcoNotes ONG (Buenos Aires)

Partido verde (Tierra del Fuego)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Fuerza ancestral indígena (Santa Fe)

Legislatura de Rio Negro

Jóvenes por el Clima Argentina (Córdoba)

CTA Autónoma La Rioja

Ambiente Sano (Neuquén)

Subsecretaría de Derechos Humanos (Neuquén)

Partido Justicialista Mocoretá (Corrientes)

Greenpeace Argentina (Ciudad de Buenos Aires)

Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche (Río Negro)

Parlamento de Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy

RED TICCA ARGENTINA (Tucumán)

Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires

Cámara Argentina de Economía Circular (Córdoba)

Comunidad Mapuche Antiñir Pilquiñan (Neuquén)

Observatorio del Derecho a la Ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Asociación Civil RED Argentina de Fiscalias Ambientales (Santa Fe)

Universidad Nacional del Rosario (Santa Fe)

Partido Verde (Mendoza)

Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Confederación General de la Producción de la Rep. Argentina (Santa Fe)

Juventud Radical (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Cámara Argentina de Empresas Mineras (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Defensa Ciudadana (Mendoza)

Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Tucumán - Convergencia de Peronistas (Tucumán)

Fundación Vida Silvestre Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Ministerio de Minería de San Juan

Red Eco Socialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

CASEMI (Jujuy)

Comunidad Indígena Laguna Blanca (Catamarca)

Colegio de Abogados de La Plata (Buenos Aires)

Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Rep. Argentina -GENERA- (San Juan)

Cámara de Proveedores Mineros - CALINGASTA CASEMICA- (San Juan)

Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la actividad Minera Argentina- ASIJEMIN- (San Juan)

Fundación Greenmarathon (Buenos Aires)

COLOSSUS LAB (Buenos Aires)

Sociedad Argentina de Bioetica y DDHH (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Comunidad Mapuche Felipin (Neuquén)

UOCRA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)

Grupo de Conservación, Investigación y Manejo de Fauna/ Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales/Universidad Nacional de Tierra del Fuego

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES -AABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Comunidad indígena queta (Jujuy)

Red Universitaria por la Crisis Climática (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Secretaria de Medioambiente (Catamarca)

Asociación Argentina de Limnología (Buenos Aires)

Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan- CAPRIMSA-(San Juan)

Comunidad indígena Rafaela Ishton pueblo Selknam (Tierra del Fuego)

AOMA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Red de Mujeres en Diálogo Ambiental- FADEA- (Buenos Aires)

Aaavyt (Santa Cruz)

Defensoría del Pueblo Provincia de San Luis (San Luis)

Asamblea permanente por los Derechos Humanos Regional CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

La Constructora FM de Comodoro Rivadavia (Chubut)

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- APDH Argentina- (Santiago del Estero)

Autoconvocada (Mendoza)

Mesa de DDHH (Salta)

Punto Limpio Jujuy

Lautaro Leonel (Entre Ríos)

Círculo de Políticas Ambientales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Investigadores Universitarios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan)

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