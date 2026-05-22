Pagos de la ANSES para hoy 22 de mayo

Hoy viernes 22 de mayo inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo; en tanto, finalizan los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento. Además, comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

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