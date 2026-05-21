ANSES: quienes cobran hoy
21/05/2026 - Actualizado: 20/05/2026
Hoy jueves 21 de mayo finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas; en tanto, continúan aquellos de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 8.
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