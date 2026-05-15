Llega Uber Mujeres: salteñas pueden elegir pedir viajes con socias conductoras

Uber anunció la llegada de Uber Mujeres a Salta, una nueva opción dentro de la app que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras, sumando más control y personalización en la movilidad del día a día. Uber Mujeres contará con tres modalidades de uso (viaje inmediato, reserva y configuración de preferencias) y estará disponible de forma gradual en once ciudades del país a partir de hoy.

“Uber Mujeres nace de escuchar a las usuarias y de entender algo muy cotidiano para muchas de nosotras; la importancia de tener más opciones para elegir cómo movernos por la ciudad. Me llena de orgullo poder traer esta alternativa a miles de mujeres que usan la app de Uber todos los días y dar un paso más para seguir ofreciendo flexibilidad, personalización y una experiencia que se adapte a cómo las mujeres quieren viajar”, afirmó Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con esta opción, junto con México y Brasil, y ha tenido un rol relevante en su evolución. En 2024, Córdoba fue la primera ciudad en América donde se testeó a través de un piloto impulsado por el equipo local. Esa experiencia permitió incorporar aprendizajes a partir del uso real de usuarias y socias conductoras, que hoy contribuyen a su expansión a nivel local y global.

¿Cómo funciona Uber Mujeres?

Esta nueva alternativa está disponible en la app de Uber desde hoy en tres modalidades:

Viaje inmediato: las usuarias pueden elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora.

las usuarias pueden elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora. Reserva : las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos.

: las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos. Configuración de preferencias: las usuarias pueden elegir que, cada vez que pidan un viaje de UberX la app intente, como primera opción, conectarlas con una socia conductora.

En todas las modalidades, si la aplicación no encuentra una socia conductora disponible o si el tiempo de espera estimado es muy largo, se le consultará a la usuaria si prefiere esperar más tiempo o si acepta ser redirigida a más socios conductores.

Esta nueva opción complementa a la función de Uber Ellas -disponible en Argentina desde 2020- que permite a las socias conductoras recibir solicitudes de viaje solo de usuarias mujeres, potenciando la experiencia de las mujeres dentro de la app, así como también las oportunidades de generar ganancias.

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