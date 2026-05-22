Cerrillos: denuncia por grooming, un adulto intentó concretar un encuentro con una menor

La fiscalía penal de ciberdelincuencia de Salta, investiga una denuncia realizada por la madre de una adolescente de 13 años, quien advirtió conversaciones mantenidas por su hija con un hombre a través de una aplicación de mensajería, donde habría instado a la menor a concurrir a su domicilio y mantener intercambios de contenido sexual explícito.

De las tareas investigativas realizadas, se logró individualizar a un hombre mayor de edad como sospechoso, quien residía en el departamento Cerrillos.

Este jueves, la Policía de Salta detuvo al sospechoso donde secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y demás elementos tecnológicos que pudieran contener evidencia de interés para la causa, además de medidas técnicas destinadas a preservar información digital relevante para la investigación.

*imagen ilustrativa

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