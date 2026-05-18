Pagos de la ANSES para el 18 de mayo
18/05/2026 - Actualizado: 17/05/2026
Hoy lunes 18 de mayo continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos concluidos en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 5.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 5.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.
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