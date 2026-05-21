Recibos de sueldo digitales: la nueva obligación para empleadores de casas particulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5850/2026, implementó el recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares. La medida, que beneficiará a más de 600 mil relaciones laborales, permitirá a empleadas de este régimen especial acceder fácilmente a los comprobantes de pago de sus salarios, con una mayor simplificación de trámites y sustitución del soporte papel.

El nuevo formato para la confección de recibos incorpora medidas de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental, lo que garantiza la seguridad jurídica, al transformar el documento en un instrumento electrónico formal.

Las adecuaciones proyectan al Recibo de Sueldo Electrónico como instrumento digital obligatorio para el empleador, al minimizar los errores formales en la emisión del recibo e impulsar la formalización del pago salarial y despapelización del proceso de acreditación de los sueldos. Además, genera una facilitación de la prueba electrónica ante eventuales controversias.

¿Qué cambia con la nueva norma?

A partir de ahora el empleador, que debe emitir el recibo de sueldo mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, lo pondrá a disposición del trabajador o trabajadora de forma totalmente digital. Esta actualización se da en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El empleador podrá ver en la sección PAGOS Y RECIBOS la columna “FECHA DE LECTURA”, la cual indica la fecha en la cual la trabajadora accedió al recibo de sueldo a partir de su ingreso vía el Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal.

Por su parte, las empleadas podrán visualizar el Recibo de Sueldo Electrónico en “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Al seleccionar el botón “Ver Recibo”, el mismo se descargará para compartirlo electrónicamente.

Para mayor información, se encuentran disponibles en el micrositio de Casas Particulares los requisitos para el acceso al Recibo de Sueldo: https://www.afip.gob.ar/casasparticulares/

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